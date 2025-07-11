«Придется вставать с пола». Экс-чемпион мира считает, что в реванше с Дюбуа Усик впервые будет в нокдауне

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Белью поделился ожиданиями от реванша между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

Британский эксперт, который в 2018 году проигрывал Усику, считает, что украинец, вероятнее всего, впервые за профессиональную карьеру окажется в нокдауне.

«Даниэль сейчас на высоте. Победа над Эй Джеем [Энтони Джошуа] вывела его на совершенно новый уровень. Это придало ему уверенности. Он очень решительный.

Он даже не будет думать о последнем бое с Усиком — это не останется в его памяти. Он будет сосредоточен на одной цели и будет думать о том, что уже нокаутировал Джошуа на Уэмбли и сделает это и с Усиком.

Это может быть первый раз, когда Александру Усику придется подниматься с канваса после удара в голову. Я думаю, ему придется вставать с пола. Я думаю, что он переживет бурю и выполнит свою работу.

Я думаю, что Усик нокаутирует Даниэля, вероятно, между восьмым и двенадцатым раундами", — сказал Белью в комментарии talkSPORT.

Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся 26 августа 2023 года во Вроцлаве и завершился победой украинца техническим нокаутом в девятом раунде.

Реванш состоится 19 июля в Лондоне на Уэмбли. На кону будет звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Напомним, что украинец показал свою форму за несколько дней до реванша с Дюбуа.