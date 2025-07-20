«Он назывался Иван»: Усик рассказал про удар, которым нокаутировал Дюбуа — видео
Александр Усик победил Даниэля Дюбуа (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)
Трехкратный абсолютный чемпион мира Александр Усик поделился эмоциями после победы над Даниэлем Дюбуа.
Украинский боксер рассказал, стала ли победа над британцем в реванше его лучшей победой в суперяжелом весе.
«Сегодня — да. Я не знаю всех своих поединков, но сегодня — да. Это было здорово, слава Богу».
Усик поделился историей про удар, которым нокаутировал Дюбуа.
«Мы готовились к этому поединку с моей командой, с Юрием. Изучали первый бой и имели много времени — 2 года. Мы готовили комбинации, в частности, удар левой рукой, который называется Иван. Это украинское имя. Иван — это большой парень, живущий в селе, работающий на ферме. Казак.
Это тяжелый удар. Первый раз я его использовал в 2019-м в США в крузервейте", — сказал Александр во время пресс-конференции.
Усик победил Дюбуа нокаутом в пятом раунде в главном событии вечера бокса в Лондоне. На нашем сайте доступно видео лучших моментов боя.
Александр во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе и в третий раз в целом в профессиональном боксе.
Напомним, что Усик назвал трех потенциальных соперников для следующего боя.