Трехкратный абсолютный чемпион мира Александр Усик поделился эмоциями после победы над Даниэлем Дюбуа .

Украинский боксер рассказал, стала ли победа над британцем в реванше его лучшей победой в суперяжелом весе.

«Сегодня — да. Я не знаю всех своих поединков, но сегодня — да. Это было здорово, слава Богу».

Усик поделился историей про удар, которым нокаутировал Дюбуа.

«Мы готовились к этому поединку с моей командой, с Юрием. Изучали первый бой и имели много времени — 2 года. Мы готовили комбинации, в частности, удар левой рукой, который называется Иван. Это украинское имя. Иван — это большой парень, живущий в селе, работающий на ферме. Казак.

Это тяжелый удар. Первый раз я его использовал в 2019-м в США в крузервейте", — сказал Александр во время пресс-конференции.

Усик победил Дюбуа нокаутом в пятом раунде в главном событии вечера бокса в Лондоне. На нашем сайте доступно видео лучших моментов боя.

Александр во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе и в третий раз в целом в профессиональном боксе.

Напомним, что Усик назвал трех потенциальных соперников для следующего боя.