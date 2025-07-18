«Для моего народа и моей страны»: Усик сделал финальное заявление перед поединком против Дюбуа

Усик попытается во второй раз одолеть Дюбуа (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)

Украинец Александр Усик и британец Даниэль Дюбуа в субботу, 19 июля, проведут бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Накануне боя состоялась церемония взвешивания, а после нее — заключительная битва взглядов.

После этого Усик дал последний комментарий перед реваншем. Украинец отметил, что хочет одержать победу для своей страны.

«Для меня это прекрасная возможность [в третий раз стать абсолютным чемпионом]. Для моего народа и моей страны. Спасибо Иисусу Христу и Деве Марии. Увидимся завтра, большое спасибо. Слава Украине!» — сказал Усик в интервью DAZN.

Бой Александр Усик — Даниэль Дюбуа начнется 19 июля около 23:30 по Киеву. В режиме онлайн мы будем сообщать обо всех событиях боксерского вечера на Уэмбли.

Первый поединок между Усиком и Дюбуа состоялся 26 августа 2023 года во Вроцлаве и завершился победой украинца техническим нокаутом в девятом раунде.

Ранее Тайсон Фьюри назвал победителя реванша Усик — Дюбуа.