Усик завершил тренировочный лагерь перед реваншем с Дюбуа и отправился в Лондон — фото

13 июля, 16:00
Александр Усик проведет реванш против Даниэля Дюбуа (Фото: instagram.com/usykaa)

Уже в следующую субботу, 19 июля, украинский боксер Александр Усик попытается во второй раз в карьере стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Усик, владеющий титулами WBC, WBO и WBA, встретится на стадионе Уэмбли с чемпионом по версии IBF Даниэлем Дюбуа.

В воскресенье, 13 июля, Александр сообщил, что закончил тренировочный лагерь в Испании и отправляется в Лондон.

«Следующая остановка: Лондон!» — написал Усик в Instagram, добавив фото со своей командой.

Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся 26 августа 2023 года во Вроцлаве и завершился победой украинца техническим нокаутом в девятом раунде.

В июне 2024 года Дюбуа стал обладателем титула IBF после того, как Усик освободил пояс. Британец впервые защитил титул в сентябре, нокаутировав Энтони Джошуа.

https://www.youtube.com/watch?v=htYq6AOax9s&ab_channel=MailSportBoxing

