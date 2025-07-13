Усик завершил тренировочный лагерь перед реваншем с Дюбуа и отправился в Лондон — фото
Александр Усик проведет реванш против Даниэля Дюбуа (Фото: instagram.com/usykaa)
Уже в следующую субботу, 19 июля, украинский боксер Александр Усик попытается во второй раз в карьере стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.
Усик, владеющий титулами WBC, WBO и WBA, встретится на стадионе Уэмбли с чемпионом по версии IBF Даниэлем Дюбуа.
В воскресенье, 13 июля, Александр сообщил, что закончил тренировочный лагерь в Испании и отправляется в Лондон.
«Следующая остановка: Лондон!» — написал Усик в Instagram, добавив фото со своей командой.
Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся 26 августа 2023 года во Вроцлаве и завершился победой украинца техническим нокаутом в девятом раунде.
В июне 2024 года Дюбуа стал обладателем титула IBF после того, как Усик освободил пояс. Британец впервые защитил титул в сентябре, нокаутировав Энтони Джошуа.
Мы писали, что известный тренер назвал победителя реванша Усик — Дюбуа.