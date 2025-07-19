Промоутер сообщил, есть ли опция реванша в контракте Усика и Дюбуа

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBO, WBA и IBO Александр Усик проведет поединок с обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа.

Фрэнк Уоррен, промоутер британского боксера, раскрыл детали контракта на бой.

По словам Уоррена, у Усика есть право на реванш, если он проиграет британцу.

«Все зависит от того, что произойдет в этот вечер.

У Александр есть право биться с ним снова, если Даниэль победит. Поэтому он может этого потребовать. Все зависит от того, как закончится бой", — приводит слова промоутера Sky Sports.

В 2023 году Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в девятом раунде. Второй бой боксеров пройдет сегодня, 19 июля. На кону звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Начало около 23:55 по Киеву.

Напомним, что Тайсон Фьюри назвал боксера, с которым должен подраться победитель реванша Усик — Дюбуа.