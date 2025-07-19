Обладатель пояса IBF в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа (22−2, 21 КО) проведет поединок против чемпиона WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (23−0, 14 КО).

Британский боксер прибыл на Уэмбли вместе со своей командой.

Отметим, что Усик раньше приехал на арену, чем его соперник.

Поединок украинца и британца состоится сегодня, 19 июля. На кону звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Начало боя ориентировочно в 23:30 по Киеву. Онлайн-трансляция поединка Усик — Дюбуа пройдет на NV Спорт.