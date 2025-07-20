«Ты можешь больше нас не бить?»: Чисора встретился с Усиком после победы украинца над Дюбуа — видео
Александр Усик победил Даниэля Дюбуа (Фото: Reuters/Andrew Boyers)
Александр Усик победил Даниэля Дюбуа в бою за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе.
Британский боксер супертяжелого веса Дерек Чисора опубликовал совместное видео с украинцем.
«Трехкратный абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе! (на самом деле двукратный — первый титул абсолюта из трех Усик завоевал в крузервейте — прим.) Ты можешь больше нас не бить, пожалуйста?», — написал Чисора.
Отметим, что Александр провел седьмой бой подряд против британских боксеров и во всех победил.
Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в пятом раунде в главном событии вечера бокса в Лондоне. На нашем сайте доступно видео лучших моментов боя.
Ранее сообщалось, что Усик обратился к Дюбуа после реванша.