«Ты можешь больше нас не бить?»: Чисора встретился с Усиком после победы украинца над Дюбуа — видео

20 июля, 10:21
Александр Усик победил Даниэля Дюбуа (Фото: Reuters/Andrew Boyers)

Александр Усик победил Даниэля Дюбуа (Фото: Reuters/Andrew Boyers)

Александр Усик победил Даниэля Дюбуа в бою за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе.

Британский боксер супертяжелого веса Дерек Чисора опубликовал совместное видео с украинцем.

«Трехкратный абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе! (на самом деле двукратный — первый титул абсолюта из трех Усик завоевал в крузервейте — прим.) Ты можешь больше нас не бить, пожалуйста?», — написал Чисора.

Отметим, что Александр провел седьмой бой подряд против британских боксеров и во всех победил.

Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в пятом раунде в главном событии вечера бокса в Лондоне. На нашем сайте доступно видео лучших моментов боя.

Ранее сообщалось, что Усик обратился к Дюбуа после реванша.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Александр Усик Даниэль Дюбуа Дерек Чисора

