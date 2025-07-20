Александр Усик победил Даниэля Дюбуа в бою за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе .

Британский боксер супертяжелого веса Дерек Чисора опубликовал совместное видео с украинцем.

«Трехкратный абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе! (на самом деле двукратный — первый титул абсолюта из трех Усик завоевал в крузервейте — прим.) Ты можешь больше нас не бить, пожалуйста?», — написал Чисора.

Three time Undisputed Heavyweight Champion of the world! Can you stop beating us up please? @usykaa pic.twitter.com/Vl6gSsRpCY — Derek Chisora 🥊 (@DerekWarChisora) July 20, 2025

Отметим, что Александр провел седьмой бой подряд против британских боксеров и во всех победил.

Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в пятом раунде в главном событии вечера бокса в Лондоне. На нашем сайте доступно видео лучших моментов боя.

Ранее сообщалось, что Усик обратился к Дюбуа после реванша.