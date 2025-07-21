В восторге от нокаута: реакция Джейка Пола на победу Усика над Дюбуа — видео

21 июля, 09:31
Джейк Пол посетил реванш Александра Усика и Даниэля Дюбуа (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)

В субботу, 19 июля, Александр Усик победил Даниэля Дюбуа в бою за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе.

Украинский боксер в пятом раунде сначала отправил британца в нокдаун, а уже в следующей атаке нокаутировал соперника.

На поединке был известный боксер и блогер Джейк Пол. Реакция американца на нокаут была красноречивой.

@nerfedclips Jake Paul’s Reaction to Usyk Beating Dubois Again😳 #fyp #fypviralシ #jakepaul #usyk #dubois #usykvsdubois #usykvsdubois2 ♬ original sound - 𝖍𝖆𝖑𝖑𝖔𝖜
Напомним, что после завершения поединка Джейк Пол призвал Усика провести бой по правилам ММА.

Ранее сообщалось, что бывший чемпион мира раскритиковал Джейка Пола и выбрал соперника для украинца.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Александр Усик Даниэль Дюбуа Джейк Пол

