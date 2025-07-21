В субботу, 19 июля, Александр Усик победил Даниэля Дюбуа в бою за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе .

Украинский боксер в пятом раунде сначала отправил британца в нокдаун, а уже в следующей атаке нокаутировал соперника.

На поединке был известный боксер и блогер Джейк Пол. Реакция американца на нокаут была красноречивой.

Реклама

Напомним, что после завершения поединка Джейк Пол призвал Усика провести бой по правилам ММА.

Ранее сообщалось, что бывший чемпион мира раскритиковал Джейка Пола и выбрал соперника для украинца.