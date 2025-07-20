«Только один человек может его побить»: Тайсон Фьюри отреагировал на победу Усика в реванше с Дюбуа — видео

20 июля, 08:42
Александр Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа (Фото: Reuters/Andrew Boyers)

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри прокомментировал победу Александра Усика в реванше с Даниэлем Дюбуа.

«Цыганский король» записал обращение к украинцу и намекнул на трилогию.

«Огромное уважение Александру Усику. Сегодня было невероятное выступление в бою с Даниэлем Дюбуа, хорошим юным парнем, который вышел, чтобы порвать его. Поздравляю обоих мужчин.

Александр знает, что есть только один человек, который может его побить. Я сделал это дважды перед этим, и мир это знает. Меня хорошо поимели без вазелина, но я принял это как мужчина. Я не трачу время на боксерские поединки. Я бегаю по дороге. Сегодня я бегал. Я вернулся домой. Я сделал свою работу, я вернулся.

Я лидер. Я спартанец. Кто бы что ни говорил, я победил в этих боях. Гарантирую на 100 процентов. Есть только один лидер. «Цыганский король» — всегда, в любой день недели".

Александр победил Дюбуа техническим нокаутом в пятом раунде в главном событии вечера бокса в Лондоне. На нашем сайте доступно видео лучших моментов боя.

Усик во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе и в третий раз в целом в профессиональном боксе. Можно посмотреть видео нокаута Даниэля Дюбуа.

Напомним, что Усик назвал трех потенциальных соперников для следующего боя.

Редактор: Дмитрий Данец

