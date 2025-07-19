Тайсон Фьюри прибыл на реванш между Усиком и Дюбуа — видео
Тайсон Фьюри будет смотреть бой Усика и Дюбуа (Фото: instagram.com/tysonfury)
Бывший чемпион в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34−2−1, 24 КО) посетит бой между чемпионом WBC, WBO, WBA и IBO Александром Усиком (23−0, 14 КО) и обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа (22).
«Цыганский король» сейчас находится в Лондоне, где состоится второй бой между украинцем и британцем.
Фьюри прибыл на реванш Усика и Дюбуа вместе со своим отцом Джоном.
Поединок Усик — Дюбуа состоится сегодня, 19 июля. На кону звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
- «Усик на уровне с Мухаммедом Али»: Леннокс Льюис объяснил, почему украинец легендарный боксер, и назвал бой с Дюбуа рискованным
- Для украинцев за границей. Как посмотреть бой Усик — Дюбуа в Польше, Германии или другой стране
- Усик прибыл на исторический реванш с Дюбуа с талисманом от дочери в руках — видео
Начало боя ориентировочно в 23:30 по Киеву. Онлайн-трансляция поединка Усик — Дюбуа пройдет на NV Спорт.
Напомним, что Тайсон Фьюри назвал боксера, с которым должен подраться победитель реванша Усик — Дюбуа.