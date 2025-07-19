Тайсон Фьюри будет смотреть бой Усика и Дюбуа (Фото: instagram.com/tysonfury)

Бывший чемпион в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34−2−1, 24 КО) посетит бой между чемпионом WBC, WBO, WBA и IBO Александром Усиком (23−0, 14 КО) и обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа (22).

«Цыганский король» сейчас находится в Лондоне, где состоится второй бой между украинцем и британцем.

Фьюри прибыл на реванш Усика и Дюбуа вместе со своим отцом Джоном.

Реклама

Фото: Тайсон Фьюри вместе со своим отцом Джоном / instagram.com/tysonfury

Поединок Усик — Дюбуа состоится сегодня, 19 июля. На кону звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Начало боя ориентировочно в 23:30 по Киеву. Онлайн-трансляция поединка Усик — Дюбуа пройдет на NV Спорт.

Напомним, что Тайсон Фьюри назвал боксера, с которым должен подраться победитель реванша Усик — Дюбуа.