Усик прибыл на исторический реванш с Дюбуа с талисманом от дочери в руках — видео
Александр Усик прибыл на Уэмбли (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)
Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик прибыл на поединок против Даниэля Дюбуа.
Украинский боксер приехал на Уэмбли вместе с игрушечным осликом, который ему подарила дочь Елизавета.
Усик также брал эту игрушку на бои против Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри. Украинец рассказывал, что ослик является талисманом для него.
Поединок Усик — Дюбуа состоится сегодня, 19 июля. На кону звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
Начало боя ориентировочно в 23:30 по Киеву. Онлайн-трансляция поединка Усик — Дюбуа пройдет на NV Спорт.
Напомним, что Тайсон Фьюри назвал боксера, с которым должен подраться победитель реванша Усик — Дюбуа.