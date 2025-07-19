Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик прибыл на поединок против Даниэля Дюбуа.

Украинский боксер приехал на Уэмбли вместе с игрушечным осликом, который ему подарила дочь Елизавета.

Усик также брал эту игрушку на бои против Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри. Украинец рассказывал, что ослик является талисманом для него.

Поединок Усик — Дюбуа состоится сегодня, 19 июля. На кону звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Начало боя ориентировочно в 23:30 по Киеву. Онлайн-трансляция поединка Усик — Дюбуа пройдет на NV Спорт.

Напомним, что Тайсон Фьюри назвал боксера, с которым должен подраться победитель реванша Усик — Дюбуа.