Усик прибыл на исторический реванш с Дюбуа с талисманом от дочери в руках — видео

19 июля, 21:27
Александр Усик прибыл на Уэмбли (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик прибыл на поединок против Даниэля Дюбуа.

Украинский боксер приехал на Уэмбли вместе с игрушечным осликом, который ему подарила дочь Елизавета.

https://twitter.com/DAZNBoxing/status/1946634965388570863

Усик также брал эту игрушку на бои против Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри. Украинец рассказывал, что ослик является талисманом для него.

Поединок Усик — Дюбуа состоится сегодня, 19 июля. На кону звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Начало боя ориентировочно в 23:30 по Киеву. Онлайн-трансляция поединка Усик — Дюбуа пройдет на NV Спорт.

Напомним, что Тайсон Фьюри назвал боксера, с которым должен подраться победитель реванша Усик — Дюбуа.

