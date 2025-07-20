Александр Усик вышел на бой с Даниэлем Дюбуа (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBO, WBA и IBO Александр Усик проводит бой с обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа. Мы ведем онлайн-трансляцию поединка .

Украинский боксер вышел на бой в стильном образе и под песни Ave Maria и «Братья» Василия Жадана.

На кону реванша звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся 26 августа 2023 года во Вроцлаве и завершился победой украинца техническим нокаутом в 9-м раунде.

Ранее промоутер сообщил, есть ли опция трилогии в контракте Усика и Дюбуа.