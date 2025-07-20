Объятия и поцелуи: в Сети появилось видео, как жена трогательно поздравила Усика с победой над Дюбуа

Александр Усик с женой после своей победы над Даниэлем Дюбуа (Фото: instagram.com/usykaa)

В субботу, 19 июля, Александр Усик победил Даниэля Дюбуа в бою за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе .

Жена украинского боксера Екатерина присутствовала на поединке, который прошел на Уэмбли в Лондоне.

После боя жена Усика вышла на ринг и тепло поздравила мужа. Пара нежно обнималась и несколько раз поцеловалась.

Отметим, что после боя Александр нежно обратился к жене после победы.

Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в пятом раунде в главном событии вечера бокса в Лондоне. На нашем сайте доступно видео лучших моментов боя.

Александр во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе и в третий раз в целом в профессиональном боксе.

Ранее сообщалось, что Тайсон Фьюри отреагировал на победу Усика в реванше с Дюбуа.