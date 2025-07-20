Объятия и поцелуи: в Сети появилось видео, как жена трогательно поздравила Усика с победой над Дюбуа

20 июля, 12:35
Поделиться:
Александр Усик с женой после своей победы над Даниэлем Дюбуа (Фото: instagram.com/usykaa)

Александр Усик с женой после своей победы над Даниэлем Дюбуа (Фото: instagram.com/usykaa)

В субботу, 19 июля, Александр Усик победил Даниэля Дюбуа в бою за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе.

Читайте также:
«Давай проведем бой в ММА»: Усик провел битву взглядов с обидчиком Майка Тайсона — видео

Жена украинского боксера Екатерина присутствовала на поединке, который прошел на Уэмбли в Лондоне.

После боя жена Усика вышла на ринг и тепло поздравила мужа. Пара нежно обнималась и несколько раз поцеловалась.

Реклама

https://twitter.com/MailSport/status/1946706233030738040

Отметим, что после боя Александр нежно обратился к жене после победы.

Читайте также:

Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в пятом раунде в главном событии вечера бокса в Лондоне. На нашем сайте доступно видео лучших моментов боя.

Александр во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе и в третий раз в целом в профессиональном боксе.

Ранее сообщалось, что Тайсон Фьюри отреагировал на победу Усика в реванше с Дюбуа.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Александр Усик Даниэль Дюбуа Катерина Усик

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies