Объятия и поцелуи: в Сети появилось видео, как жена трогательно поздравила Усика с победой над Дюбуа
Александр Усик с женой после своей победы над Даниэлем Дюбуа (Фото: instagram.com/usykaa)
В субботу, 19 июля, Александр Усик победил Даниэля Дюбуа в бою за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе.
Жена украинского боксера Екатерина присутствовала на поединке, который прошел на Уэмбли в Лондоне.
После боя жена Усика вышла на ринг и тепло поздравила мужа. Пара нежно обнималась и несколько раз поцеловалась.
Отметим, что после боя Александр нежно обратился к жене после победы.
Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в пятом раунде в главном событии вечера бокса в Лондоне. На нашем сайте доступно видео лучших моментов боя.
Александр во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе и в третий раз в целом в профессиональном боксе.
Ранее сообщалось, что Тайсон Фьюри отреагировал на победу Усика в реванше с Дюбуа.