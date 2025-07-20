Нокдаун и нокаут. Видео лучших моментов и обзор реванша Усик — Дюбуа

20 июля, 01:45
Александр Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)

Александр Усик победил Даниэля Дюбуа в бою за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе.

С первых раундов британец старался диктовать темп боя, однако украинец успешно действовал на контратаках.

В пятом раунде Усик провел серию ударов, в результате чего Дюбуа оказался в нокдауне.

Уже в следующей атаке украинец добил британца, отправив того в нокаут.

Видеообзор лучших моментов боя Усик — Дюбуа:

Усик во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе и в третий раз в целом в профессиональном боксе. На нашем сайте можно посмотреть видео нокаута Даниэля Дюбуа.

Напомним, что Усик назвал трех потенциальных соперников для следующего боя.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Александр Усик Даниэль Дюбуа

