Александр Усик победил Даниэля Дюбуа в бою за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе .

С первых раундов британец старался диктовать темп боя, однако украинец успешно действовал на контратаках.

В пятом раунде Усик провел серию ударов, в результате чего Дюбуа оказался в нокдауне.

Уже в следующей атаке украинец добил британца, отправив того в нокаут.

Видеообзор лучших моментов боя Усик — Дюбуа:

Усик во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе и в третий раз в целом в профессиональном боксе. На нашем сайте можно посмотреть видео нокаута Даниэля Дюбуа.

