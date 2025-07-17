Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Виктор Постол поделился ожиданиями от второго поединка между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа .

Украинец считает, что Усику будет труднее, чем в первом бою, однако Александр все равно является фаворитом.

«По моему мнению, второй бой будет сложнее первого. Потому что Дюбуа после поражения от Усика боксировал с хорошими боксерами и набрался опыта.

Александр будет делать свою работу, как и тогда. Будет хорошо двигаться на ногах. А Дюбуа захочет выиграть, поэтому здесь 60 на 40 в пользу Усика. Очень трудно спрогнозировать. Но будем верить, что Александр победит", — цитирует Постола Чемпион.

Первый бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоялся в августе 2023 года. Тогда Усик победил нокаутом в девятом раунде.

Реванш пройдет 19 июля в Лондоне на Уэмбли. На кону будет звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Ранее сообщалось, что потенциальный соперник Усика оригинально бросил вызов победителю реванша в Лондоне.