«60 на 40 в его пользу»: Виктор Постол определил фаворита реванша Усик — Дюбуа
В 2023-м Усик победил Дюбуа (Фото: instagram.com/usykaa)
Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Виктор Постол поделился ожиданиями от второго поединка между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.
Украинец считает, что Усику будет труднее, чем в первом бою, однако Александр все равно является фаворитом.
«По моему мнению, второй бой будет сложнее первого. Потому что Дюбуа после поражения от Усика боксировал с хорошими боксерами и набрался опыта.
Александр будет делать свою работу, как и тогда. Будет хорошо двигаться на ногах. А Дюбуа захочет выиграть, поэтому здесь 60 на 40 в пользу Усика. Очень трудно спрогнозировать. Но будем верить, что Александр победит", — цитирует Постола Чемпион.
Первый бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоялся в августе 2023 года. Тогда Усик победил нокаутом в девятом раунде.
Реванш пройдет 19 июля в Лондоне на Уэмбли. На кону будет звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
Ранее сообщалось, что потенциальный соперник Усика оригинально бросил вызов победителю реванша в Лондоне.