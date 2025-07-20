«Настоящая икона». Владимир Кличко отреагировал на историческую победу Усика над Дюбуа

Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко высказался о победе Александра Усика над Даниэлем Дюбуа в бою за абсолютное чемпионство в супертяжелом весе.

Кличко отметил, что Усик в очередной раз продемонстрировал свои лучшие качества.

«Чемпион, ты — настоящая икона в боксерском ринге. Это был мастер-класс по стойкости, подчеркнувший несокрушимый дух нас, украинцев, которые преодолевают [грубую] силу благодаря решительности и силе воли», — написал Кличко в соцсети X.

Владимир Кличко владел объединенными титулами чемпиона мира в супертяжелом весе с 2008 по 2015 год.

Напомним, Усик во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе и в третий раз в целом в профессиональном боксе.

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко поздравил Усика с победой над Дюбуа.