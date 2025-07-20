«Снова это сделал. Легенда. Наш»: Зеленский обратился к Усику после исторической победы над Дюбуа

20 июля, 01:20
Владимир Зеленский поздравил Александра Усика (Фото: Reuters/Andrew Boyers)

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал победу Александра Усика над Даниэлем Дюбуа.

Зеленский обратился к украинскому боксеру и поздравил его с победой.

«Александр Усик снова это сделал.

Спасибо за силу, вдохновение, которое даешь всей стране с каждой своей победой. Спасибо, что каждый бой с Украиной в сердце.

Поздравляю с победой — тебя, страну, всех болевших".

Александр нокаутировал Даниэля в пятом раунде. Усик во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе и в третий раз в целом в профессиональном боксе.

Напомним, что Усик обратился к ВСУ после победы над Дюбуа.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Александр Усик Даниэль Дюбуа Владимир Зеленский

