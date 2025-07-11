Бывший чемпион мира в полусреднем весе, украинский тренер Вячеслав Сенченко поделился ожиданиями от второго поединка между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

Сенченко считает, что Дюбуа прибавил после предыдущего боя с Усиком, однако украинец все равно выше классом британца.

«Какие шансы у Усика? Шансы большие. Здесь вопрос в том, какие шансы у Дюбуа. Усик — абсолютный чемпион, и до этого его побеждал достаточно уверенно, поэтому Александр будет фаворитом боя.

Реклама

Он [Дюбуа] повзрослел и провел бои, которые добавили ему уверенности и опыта. Победа над тем же Энтони Джошуа, например. За это время многое могло измениться в его психологии, физических данных и так далее.

Я бы не обращал очень много внимания на возраст. Не думаю, что Усик стал хуже, чем год или два назад. Он еще на пике, поэтому Дюбуа будет очень трудно. Александр в прекрасной форме и, глядя на его лагерь, у него все прекрасно идет, он готовится, как всегда на все 100%. Думаю, что он снова будет в своей лучшей форме.

Думаю, что победит Усик. Возможно, по очкам, без нокаута, если учтем, что Дюбуа прибавил в своем уровне бокса за два года", — цитирует Сенченко sport-express.ua.

Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся 26 августа 2023 года во Вроцлаве и завершился победой украинца техническим нокаутом в девятом раунде.

Реванш состоится 19 июля в Лондоне на Уэмбли. На кону будет звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Напомним, что украинец показал свою форму за несколько дней до реванша с Дюбуа.