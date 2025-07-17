Экс-чемпион мира в полусреднем весе Юрий Нужненко поделился мнением о поединке Александра Усика и Даниэля Дюбуа .

Нужненко допустил, что украинец досрочно победит представителя Великобритании.

«Я надеюсь, что будет победа Усика. Но, смотря как он решит по ходу поединка.

Он должен сделать из него клоуна. Не дать себя ударить, обмануть, обхитрить, на ножках проваливаться и прочее. Ближе к 9−10−11 раундам, я считаю, что может завершить бой досрочно", — сказал Нужненко в интервью Чемпиону.

Реванш пройдет 19 июля в Лондоне на Уэмбли. На кону будет звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

