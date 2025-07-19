«Нокаут в 9 раунде»: Беленюк сделал категорический прогноз на супербой Усик — Дюбуа
Александр Усик и Даниэль Дюбуа (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)
Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк поделился мыслями о предстоящем поединке между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.
Беленюк считает, что украинский боксер победит нокаутом в девятом раунде.
«Ну что, готовы болеть за нашего чемпиона?
Как думаете, кто победит и в каком раунде? Я ставлю на 9-й раунд нокаутом от Усика", — написал Беленюк.
Поединок Усик — Дюбуа состоится сегодня, 19 июля. На кону звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Начало боя ориентировочно в 23:30 по Киеву.
Напомним, что Магучих назвала победителя реванша Усик — Дюбуа.