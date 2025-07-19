Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк поделился мыслями о предстоящем поединке между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа .

Беленюк считает, что украинский боксер победит нокаутом в девятом раунде.

«Ну что, готовы болеть за нашего чемпиона?

Как думаете, кто победит и в каком раунде? Я ставлю на 9-й раунд нокаутом от Усика", — написал Беленюк.

Поединок Усик — Дюбуа состоится сегодня, 19 июля. На кону звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Начало боя ориентировочно в 23:30 по Киеву.

Напомним, что Магучих назвала победителя реванша Усик — Дюбуа.