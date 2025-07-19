«Нокаут в 9 раунде»: Беленюк сделал категорический прогноз на супербой Усик — Дюбуа

19 июля, 23:05
Поделиться:
Александр Усик и Даниэль Дюбуа (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)

Александр Усик и Даниэль Дюбуа (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк поделился мыслями о предстоящем поединке между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

Читайте также:

Беленюк считает, что украинский боксер победит нокаутом в девятом раунде.

«Ну что, готовы болеть за нашего чемпиона?

Как думаете, кто победит и в каком раунде? Я ставлю на 9-й раунд нокаутом от Усика", — написал Беленюк.

Реклама

Поединок Усик — Дюбуа состоится сегодня, 19 июля. На кону звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Начало боя ориентировочно в 23:30 по Киеву.

Напомним, что Магучих назвала победителя реванша Усик — Дюбуа.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Александр Усик Даниэль Дюбуа Жан Беленюк

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies