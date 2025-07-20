«Я видела, как ты шел к этой победе». Жена Усика обратилась к мужу после исторического боя с Дюбуа

Екатерина Усик (Фото: instagram.com/usyk_kate1505)

В субботу, 19 июля, украинец Александр Усик победил британца Даниэля Дюбуа в бою за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе.

Жена украинского боксера Екатерина, которая присутствовала на поединке на лондонском стадионе Уэмбли, выложила пост в соцсетях, поздравив мужа с победой.

«Мой чемпион. Мой герой. Моя гордость. Я видела, как ты шел к этой победе день за днем. Сколько труда, сколько силы, сколько веры ты вложил.

Ты — настоящий воин. Ты — пример для наших детей, для Украины, для всего мира. Я благодарю Бога за тебя. Я благодарю тебя — за силу, за любовь, за то, что даже в самые тяжелые моменты остаешься светом.

Мы с тобой всегда — и в молитвах, и в сердце, и в каждом бою. Горжусь тобой безгранично. Люблю тебя безгранично. С победой, любимый!" — написала Усик в Instagram.

Отметим, что после боя Александр нежно обратился к жене.

Усик во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе и в третий раз в целом в профессиональном боксе.

Ранее сообщалось, что Тайсон Фьюри отреагировал на победу Усика в реванше с Дюбуа.

