«Я видела, как ты шел к этой победе». Жена Усика обратилась к мужу после исторического боя с Дюбуа
Екатерина Усик (Фото: instagram.com/usyk_kate1505)
В субботу, 19 июля, украинец Александр Усик победил британца Даниэля Дюбуа в бою за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе.
Жена украинского боксера Екатерина, которая присутствовала на поединке на лондонском стадионе Уэмбли, выложила пост в соцсетях, поздравив мужа с победой.
«Мой чемпион. Мой герой. Моя гордость. Я видела, как ты шел к этой победе день за днем. Сколько труда, сколько силы, сколько веры ты вложил.
Ты — настоящий воин. Ты — пример для наших детей, для Украины, для всего мира. Я благодарю Бога за тебя. Я благодарю тебя — за силу, за любовь, за то, что даже в самые тяжелые моменты остаешься светом.
Мы с тобой всегда — и в молитвах, и в сердце, и в каждом бою. Горжусь тобой безгранично. Люблю тебя безгранично. С победой, любимый!" — написала Усик в Instagram.
Отметим, что после боя Александр нежно обратился к жене.
Усик во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе и в третий раз в целом в профессиональном боксе.
