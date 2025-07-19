По очкам или нокаутом? Букмекеры спрогнозировали победу Усика над Дюбуа в чемпионском поединке

Усик может второй раз стать абсолютным чемпионом в супертяжелом весе (Фото: Reuters)

Бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе пройдет 19 июля в Лондоне.

Следите за главными новостями боя Усик — Дюбуа в режиме онлайн.

Это будет второй поединок между боксерами. Впервые они встретились в августе 2023 года. Тогда Усик нокаутировал соперника в девятом раунде.

И сейчас украинский боксер фаворит у букмекеров. В конторах такие коэффициенты на поединок: победа Усика — 1.36, ничья — 17.00, победа Дюбуа — 4.00.

Букмекеры прогнозирую, что вероятней всего Усик победит техническим нокаутом, коэффициент на это — 2.60. Далее котировки такие: победа Усика единогласным решением судей — 3.40, нокаутом — 6.50, раздельным решением судей — 11.00, решением большинства судей — 23.00.

Вечер бокса в Лондоне стартует в 19:00 по киевскому времени. Главный поединок начнется около 23:30. Мы уже писали, как в Украине можно посмотреть бой Усик — Дюбуа.

Отметим, что легендарный боксер Сауль Альварес спрогнозировал победителя реванша Усик — Дюбуа и рассказал, что поставил огромные деньги на этот бой.