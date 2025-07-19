«Говорят, что я мошенник». Усик признался, как реагирует на оскорбления перед реваншем против Дюбуа

В субботу, 19 июля, чемпион WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик встретится с Даниэлем Дюбуа в поединке за звание абсолюта. Мы проведем онлайн-трансляцию боя.

В интервью Boxing King Media украинец рассказал, что не обращает внимания на оскорбления в свой адрес. Также Усик рассказал, какой будет его молитва перед выходом в ринг.

«Слушайте, для меня это не имеет значения. Я верю в Иисуса Христа. Когда люди говорят мне: «Ты мошенник, ты плохой парень, бла-бла-бла» — мне все равно. Я знаю, что у меня внутри, я знаю своего Бога.

Многие люди будут говорить: «Ты плохой, твоя команда плохая» — но я знаю, что моя команда хорошая. Возможно, я плохой, потому что я грешник. Но каждый день я говорю: «Пожалуйста, дай мне дар. Помоги мне. Прости меня». Для меня это не имеет значения.

Какой будет моя молитва перед выходом на ринг? Я скажу: «Спасибо тебе за эту возможность. Пожалуйста, сохрани меня. Сохрани мою веру. Сохрани мою жизнь и сохрани мою православную веру. Не просто веру как нечто физическое, а веру — потому что тот, кто верит, тот настоящий герой. Не тот, кто говорит: „Ты плохой, бла-бла-бла“ — а тот, кто верит»", — сказал Усик.

Напомним, в 2023 году первый бой между Усиком и Дюбуа завершился победой украинца техническим нокаутом в девятом раунде.

