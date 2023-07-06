Усик отреагировал на объявление боя со звездным британцем 6 июля, 16:30 Александр Усик (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20−0, 13 КО) прокомментировал официальное объявление боя против британца Даниэля Дюбуа (19−1, 18 КО).

Украинский боксер отметил важность проведения боя, который состоится в Польше.

«Я очень рад, что у нас есть возможность организовать мой поединок именно в Польше, где 7 лет назад получил свой первый мировой титул.

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Хочу поблагодарить польский народ, который так искренне помогает Украине. Тысячи моих земляков нашли убежище в этой замечательной стране.

Поэтому я надеюсь, что мое сражение станет для украинцев и поляков еще одной возможностью объединиться и укрепить нашу дружбу", — приводит слова Усика Tribuna со ссылкой на K2 Promotions.

Напомним, бой Усика и Дюбуа пройдет 26 августа во Вроцлаве.

Отметим, что британец сделал громкое заявление после официального объявления поединка.

Ранее непобежденный американец назвал боксера, который победит Усика.