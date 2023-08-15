«Слова — вода»: Усик креативно поставил на место промоутера Дюбуа

15 августа, 18:33
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Александр Усик (Фото:Александр Усик via Instagram)

Александр Усик (Фото:Александр Усик via Instagram)

Украинский боксер отреагировал на слова промоутера Даниэля Дюбуа Фрэнка Уоррена, который считает, что британец победит нокаутом.

Александр Усик спокойно отнесся к словам специалиста, заявив, что у него такая работа — много говорить.

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«Смотрите, я об этом говорил. Дяде Уоррену нужно что-то говорить, чтобы люди ему верили. Если он не будет говорить, люди поймут, что он немножко не в той степи.

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Ему по-любому нужно что-то говорить, и он говорит. Так что слова — вода. Необходимы действия, нужно делать", — сказал Усик в интервью YouTube-каналу Ringpolska.

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Напомним, поединок Усика против Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве.

Отметим, что британец пообещал удивить украинца в титульном бою.

Ранее сообщалось, что промоутер Усика раскрыл невероятные подробности подготовки украинца к бою с Дюбуа.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Александр Усик Даниэль Дюбуа

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