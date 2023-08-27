Посвятил Украине и ЗСУ. Первые слова Усика после красочной победы над Дюбуа

27 августа, 01:46
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Александр Усик (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Александр Усик (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20−0, 13 КО) победил обладателя пояса WBA World Даниэля Дюбуа (19−1, 18 КО) во Вроцлаве (Польша).

Украинский боксер поблагодарил за поддержку, а также посвятил победу соотечественникам и ЗСУ.

«Я очень благодарю всех за поддержку. Я посвящаю этот поединок моей Украине и ВСУ.

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Благодарен своей команде, семье, детям — Елизавета, Кирилл, Михаил, люблю вас. Также благодарен своей стране и украинской армии. Слава Богу за все и слава Украине".

Усик также прокомментировал подлый удар британца ниже пояса.

«Бокс — жесткий спорт. Но я в порядке, люблю бокс, ринг, уважаю своего оппонента. Это бокс, а не балет. Бокс — королевский спорт.

Мощь Дюбуа? Я не почувствовал, только мои яйца", — сказал Усик в ринге.

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Усик сумел защитить чемпионские пояса, добыв победу техническим нокаутом.

Напомним, Беринчик в кровавой зарубе одолел шведа и защитил чемпионский пояс.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Александр Усик Даниэль Дюбуа

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