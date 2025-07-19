«Россия уничтожает мою страну». Усик призвал «открыть глаза» на войну РФ против Украины

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBO, WBA и IBO Александр Усик высказался о войне России против Украины перед реваншем с Даниэлем Дюбуа .

14 июля украинец представил воссозданную мозаику Аллы Горской Боривитер, которую повредила РФ, на Трафальгарской площади в Лондоне.

В Лондоне Александр Усик представил мозаику Боривитер Аллы Горской / Фото: Reuters/John Sibley

После этого в интервью Ready to Fight Усик заявил, что это был для него еще один шанс донести миру правду о жестокой войне России против Украины.

— Вы были на открытии мозаики на Трафальгарской площади. Это был важный момент для вас как для украинца. Как это было, представлять свою страну на Трафальгарской площади?

— Для меня это еще один шанс сказать людям, что происходит в моей стране. Россия уничтожает мою страну, разрушает семьи, больницы, школы и много зданий, не военных зданий. Для меня это шанс сказать: «Эй, люди, откройте глаза, Россия хочет весь мир».

— Как вы думаете, как мы можем положить конец войне в мире? Что нам нужно? Какое решение существует, чтобы положить конец войне в мире?

— Мы должны молиться Богу. Мы должны сломить гордыню. Вы знаете, у всех людей есть гордыня. Типа: «Я чемпион!» Нет. Ты просто человек, но для Бога ты будто комар, — сказал Усик.

Напомним, в августе 2023 года первый бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа завершился победой украинца техническим нокаутом в девятом раунде.

Реванш за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе состоится в субботу, 19 июля, в Лондоне.

