«Он заслуживает этого»: экс-тренер Усика и Дюбуа сделал прогноз на реванш

Джеймс Али Башир, бывший тренер Александра Усика (23−0, 14 КО), высказался о предстоящем втором бое украинца с Даниэлем Дюбуа (22−2, 21 KO). Смотрите на нашем сайте онлайн-трансляцию битвы за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

«В своих последних трех боях он [Дюбуа] показал, что заслуживает этого, он трижды победил досрочно. Только благодаря этому импульсу он зашел так далеко — до поединка против опытного ветерана Александра Усика.

Это будет очень динамичное противостояние стилей, и я думаю, что это бой 50 на 50. Есть опытный Александр Усик, который, возможно, идет на спад, и есть молодой претендент — Даниэль Дюбуа. Так что это хорошее противостояние со всех сторон", — рассказал Башир для Seconds Out.

Также бывший наставник Усика, который входил в тренерский штаб Дюбуа перед первым боем против украинца в 2023-м, заявил, что судьба победителя реванша решится в стартовых раундах.

«Дон Чарльз [тренер Дюбуа] - это правильный человек для него со всех сторон. Думаю, это очень четко проявится на ринге в первые три раунда. Именно в первых трех будет заложен ход боя, и это даст хорошее представление о том, кто победит.

Я не назву победителя, потому что работал с обоими ребятами. Пусть победит сильнейший. Я просто надеюсь, что это будет хороший бой для фанатов. Это для меня самое главное", — добавил Башир.

Напомним, первый бой между Усиком и Дюбуа прошел 26 августа 2023 года во Вроцлаве и завершился победой украинца техническим нокаутом в девятом раунде.

Реванш 38-летнего Александра Усика против 27-летнего Даниэля Дюбуа начнется 19 июля около 23:30 по Киеву.

Отметим, что накануне поединка состоялась церемония взвешивания, а после нее — заключительная битва взглядов.