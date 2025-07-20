Александр Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа в пятом раунде и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Среди зрителей реванша был и бывший голкипер Днепра, Динамо и сборной Украины Денис Бойко. Он опубликовал в соцсетях фото с певицей Надеждой Дорофеевой, которая исполнила государственный гимн перед началом боя.

Реклама

В своем телеграм-канале бывший одноклубник Бойко Артем Милевский раскритиковал его за выезд из Украины.

«Представляю, сколько было бы хейта и комментариев, если бы мы с Алиевым выставили фото с Уэмбли.

Выезжают просто все кому не лень, б####ь. Вот этот Вася, б####ь, куда он уехал, б####ь? Как он выехал, б####ь?

Поехал джокер всех дурить, всех обманывать, нах. Кому не лень — все ездят. Ну это нормально, пацантре, б####ь? Е###ь просто. Сюр", — сказал Милевский.

Ранее мы писали, что в Сети появилось видео, как жена Усика трогательно поздравила украинца с победой над Дюбуа.