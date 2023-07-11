На стадионе, где состоится бой. Усик и Дюбуа устроили еще одну битву взглядов 11 июля, 09:31 Бой состоится 26 августа во Вроцлаве (Фото:Luckypunchnet через Instagram)

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик и британец Даниэль Дюбуа провели вторую битву взглядов.

Сразу после пресс-конференции и первой дуэли взглядов боксеры отправились на Городской стадион во Вроцлаве, где 26 августа состоится поединок.

На арене они провели вторую битву взглядов. Также Усик попозировал со своими чемпионскими поясами.

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О поединке Усик — Дюбуа официально было объявлено 6 июля.

Ранее сообщалось, что билеты на бой Усик — Дюбуа можно купить за 11 евро.