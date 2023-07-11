На стадионе, где состоится бой. Усик и Дюбуа устроили еще одну битву взглядов

11 июля, 09:31
Поделиться:
Бой состоится 26 августа во Вроцлаве (Фото:Luckypunchnet через Instagram)

Бой состоится 26 августа во Вроцлаве (Фото:Luckypunchnet через Instagram)

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик и британец Даниэль Дюбуа провели вторую битву взглядов.

Сразу после пресс-конференции и первой дуэли взглядов боксеры отправились на Городской стадион во Вроцлаве, где 26 августа состоится поединок.

На арене они провели вторую битву взглядов. Также Усик попозировал со своими чемпионскими поясами.

Видео дня

Читайте также:
В день поединка Усик — Дюбуа подерется еще один непобежденный украинский боксер

О поединке Усик — Дюбуа официально было объявлено 6 июля.

Ранее сообщалось, что билеты на бой Усик — Дюбуа можно купить за 11 евро.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Бокс Польша Александр Усик Вроцлав Даниэль Дюбуа

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X