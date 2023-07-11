На стадионе, где состоится бой. Усик и Дюбуа устроили еще одну битву взглядов
Бой состоится 26 августа во Вроцлаве (Фото:Luckypunchnet через Instagram)
Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик и британец Даниэль Дюбуа провели вторую битву взглядов.
Сразу после пресс-конференции и первой дуэли взглядов боксеры отправились на Городской стадион во Вроцлаве, где 26 августа состоится поединок.
На арене они провели вторую битву взглядов. Также Усик попозировал со своими чемпионскими поясами.
О поединке Усик — Дюбуа официально было объявлено 6 июля.
Ранее сообщалось, что билеты на бой Усик — Дюбуа можно купить за 11 евро.