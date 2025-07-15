Как сообщил промоутер Фрэнк Уоррен в комментарии Чемпиону, поединок посетят не только легенды бокса, но и музыканты и актеры мирового уровня.

«Немало музыкантов и звезд придут на шоу в субботу вечером. В частности, будут Дэниел Крейг, который играл роль Джеймса Бонда, Джейсон Стейтем, Иен Макшейн.

Энтони Джошуа? Да, его пригласили. Мы хотим собрать всех бывших британских чемпионов мира. Будут Герби Гайд, Фрэнк Бруно, Дэвид Хэй, Леннокс Льюис. Надеюсь, что Энтони Джошуа тоже придет.

Кстати, я в свое время был промоутером Фрэнка Синатры. Я даже построил крытую арену в Лондоне на 12 500 мест, где состоялся его тур на 75-летие в 1990 году. Это была самая большая арена в Лондоне в то время.

Затем там проводили спортивные события — баскетбол, хоккей, реслинг и бокс, а также концерты и выставки", — сказал Уоррен.

Реванш между Усиком и Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне на Уэмбли. На кону будет звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся 26 августа 2023 года во Вроцлаве и завершился победой украинца техническим нокаутом в 9-м раунде.

Накануне Усик опубликовал первые фото из Лондона перед реваншем с Дюбуа.