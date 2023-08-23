«Я готов выйти и шокировать мир». Дюбуа назвал главную цель в бою с Усиком 23 августа, 09:28 Бой Усик — Дюбуа состоится во Вроцлаве (Фото:K2 Promotions)

Британский супертяжеловес Даниэль Дюбуа выразил уверенность в победе над украинским чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком.

По словам Дюбуа, его не волнует мнение тех, кто не верит в его победу, сообщает Boxing News 24/7.

«Это возможность моей жизни. Я нахожусь в боевом режиме. Я готов выйти и шокировать мир. Пусть все говорят, что хотят. Людям всегда есть что сказать. Перед поединками всегда много мыслей, но я готов выйти и показать, на что способен», — сказал Дюбуа.



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Боксер добавил, что он приложит максимум усилий, чтобы отобрать у Усика чемпионские титулы.



«Я собираюсь отобрать у него титулы и жить как чемпион до конца жизни. Я просто должен заставить всех замолчать своей победой. Усик не настоящий супертяжеловес, он поднялся и выиграл титулы. Джошуа мог выступить лучше, но теперь все зависит от меня», — подытожил Дюбуа.

Бой Усик — Дюбуа состоится 26 августа во Вроцлаве.

Ранее Дюбуа заявил, что готов любой ценой победить Усика.