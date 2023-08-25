«Сломаю ему кости и сорву пояса». Дюбуа оставил грозное послание Усику накануне боя 25 августа, 10:03 Бой Усик — Дюбуа состоится 26 августа (Фото:Reuters/Paul Childs)

Британский супертяжеловес Даниэль Дюбуа поделился ожиданиями накануне боя с украинцем Александром Усиком.

Британец заявил, что прошел хорошую подготовку и готов победить украинца, сообщает Boxing King Media.

«Для меня он старик — я должен использовать это. Я сломаю ему кости и сорву с него пояса.

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Дон Чарльз подготовил меня к этому бою. Это была тяжелая работа. Теперь я должен пойти и взять свое. Чтобы там ни было — это мой момент. Настраивайтесь и смотрите", — сказал Дюбуа.

Бой Усик — Дюбуа состоится 26 августа во Вроцлаве.

Накануне Усик и Дюбуа провели дуэль взглядов.