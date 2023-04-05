«Никто не ударит тебя так, как я». Претендент на бой с Усиком пригрозил украинцу 5 апреля, 13:18 Даниэль Дюбуа на протяжении карьеры потерпел одно поражение (Фото:Даниэль Дюбуа via Instagram)

Британский супертяж Даниэль Дюбуа, являющийся обязательным претендентом на бой с Александром Усиком для защиты титула WBA, поделился ожиданиями от вероятного боя с украинцем.

Дюбуа опубликовал пост в своем аккаунте в Instagram, в котором заявил, что намерен избить Усика.

« Пора получить то, ради чего я работал всю свою жизнь. Усик, ты хороший чемпион, но никто не ударит тебя так, как я. Скоро увидимся», – написал Дюбуа.

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После срыва боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри Всемирная боксерская ассоциация (WBA) официально санкционировала бой между украинцем и обязательным претендентом Даниэлем Дюбуа.

Ранее сообщалось, что хорватский боксер супертяжелого веса Филипп Хргович заявил о желании провести бой с Усиком и выразил уверенность в победе над украинцем.

