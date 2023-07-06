«Собираюсь шокировать мир». Будущий соперник Усика сделал громкое заявление после официального объявления боя
Бой Усика и Дюбуа состоится 26 августа (Фото:KO Boxing News via Twitter)
Британский боксер Даниэль Дюбуа отреагировал на официальное объявление боя против чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика.
Дюбуа выразил уверенность в своих силах и заявил, что собирается отобрать пояса у украинского боксера, сообщает BBC.
«Он замечательный боец, и я уважаю его, но сейчас пришло мое время.
Я собираюсь шокировать мир и показать людям, насколько хорош на самом деле Даниэль Дюбуа", — сказал британский боксер.
Бой Усик — Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве.
Дюбуа в профессиональной карьере провел 20 поединков, в которых одержал 19 побед и потерпел одно поражение.
На счету Усика 20 боев и ни одного поражения.
В своем предыдущем поединке Даниэль Дюбуа одержал победу над Кевином Лереной из ЮАР.