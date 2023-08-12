«Планирую получить новые пояса в Польше». Дюбуа завершил подготовку к бою с Усиком и оставил украинцу грозное послание — фото
Дюбуа готовился к бою в Испании (Фото:Reuters/Paul Childs)
Британский боксер Даниэль Дюбуа завершил тренировочный лагерь перед поединком против украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика.
В своем аккаунте в Instagram Дюбуа сообщил, что вернулся из Испании, где он проводил подготовку, в Лондон.
«Вернулся в Лондон после замечательного лагеря в Испании. В следующий раз, когда я покину Великобританию, то планирую получить новые пояса в Польше» — написал он.
Бой Усика и Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве.
Недавно Усик продемонстрировал свою форму перед боем с Дюбуа.