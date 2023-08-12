«Планирую получить новые пояса в Польше». Дюбуа завершил подготовку к бою с Усиком и оставил украинцу грозное послание — фото 12 августа, 14:26 Дюбуа готовился к бою в Испании (Фото:Reuters/Paul Childs)

Британский боксер Даниэль Дюбуа завершил тренировочный лагерь перед поединком против украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика.

В своем аккаунте в Instagram Дюбуа сообщил, что вернулся из Испании, где он проводил подготовку, в Лондон.

«Вернулся в Лондон после замечательного лагеря в Испании. В следующий раз, когда я покину Великобританию, то планирую получить новые пояса в Польше» — написал он.



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Бой Усика и Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве.

Недавно Усик продемонстрировал свою форму перед боем с Дюбуа.