«Планирую получить новые пояса в Польше». Дюбуа завершил подготовку к бою с Усиком и оставил украинцу грозное послание — фото

12 августа, 14:26
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Дюбуа готовился к бою в Испании (Фото:Reuters/Paul Childs)

Дюбуа готовился к бою в Испании (Фото:Reuters/Paul Childs)

Британский боксер Даниэль Дюбуа завершил тренировочный лагерь перед поединком против украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика.

В своем аккаунте в Instagram Дюбуа сообщил, что вернулся из Испании, где он проводил подготовку, в Лондон.

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«Вернулся в Лондон после замечательного лагеря в Испании. В следующий раз, когда я покину Великобританию, то планирую получить новые пояса в Польше» — написал он.

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Бой Усика и Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве.

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Недавно Усик продемонстрировал свою форму перед боем с Дюбуа.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Бокс Александр Усик Даниэль Дюбуа

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