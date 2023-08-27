«Кучка ссыкунов»: бывший соперник Усика жестко наехал на Дюбуа после поражения от украинца 27 августа, 18:55 Усик побеждал Чисору в 2020 году (Фото:Matchroom Boxing via Twitter)

Бывший претендент на титул в супертяжелом весе Дерек Чисора раскритиковал Даниэля Дюбуа, который проиграл чемпиону мира по версиям WBA, WBO и IBF Александру Усику.

Британец считает, что его соотечественник показал ужасное выступление, а значит не мог претендовать на победу.

«Я скажу честно: тот бодипанч — единственный хороший удар, который нанес Дюбуа. Все остальное было фигово. Я не знаю, почему он не использовал свое тело.

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Дюбуа не боролся с этим парнем, не хватал его, не прессовал его, б***ь. Он не делал этого. Дюбуа пытался сделать бой приятным, б***ь. Это не время быть милым, черт побери.



Они не используют свои габариты. А знаете почему? Потому что они кучка ссыкунов", — сказал Чисора в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.



Напомним, команда Дюбуа будет подавать апелляцию на результат поединка.

Ранее сообщалось, что Усик накормил бывшего соперника бананами после нокаута Дюбуа.