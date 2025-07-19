19 июля в Лондоне состоится бой за звание абсолютного чемпиона мира в хэвивейте между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. В андеркаде шоу на стадионе Уэмбли выступит украинский боксер полутяжелого веса Даниэль Лапин.

28-летний спортсмен является постоянным спарринг-партнером чемпиона и частью его лагеря. Даниэль родился в Польше, но вырос в Симферополе, откуда родом и Усик.

В интервью для The Guardian Лапин рассказал, что из-за оккупации Крыма россиянами, он не мог заниматься боксом.

«Крымская боксерская школа была очень сильной, но Россия разрушила спорт в Крыму. Он стал отрезанным от всего мира. Я оставался под оккупацией три года и почти не боксировал. Хотел выступать только за Украину. Оккупация сломала мою любительскую карьеру.

Когда я выздоровел от ковида, начал восстанавливать форму. А однажды утром я проснулся от взрыва, здание рядом было повреждено сверху. За следующие четыре месяца я потерял 11 килограммов, и было трудно снова начать тренироваться. Россия во второй раз разрушила мою карьеру", — сказал Лапин.

Даниэль также показал британским журналистам видео, как он живет в Киеве во время атак российских дронов.

«После таких ночей не хочется тренироваться. Иногда это длится пять ночей подряд. Ты просто ходишь, как зомби. Поэтому любое событие, которое привлекает внимание к Украине, важно. Но мы ждем не только внимания, но и действий», — добавил Лапин.

Отметим, что 19 июля Даниэль может стать на еще один шаг ближе к своей мечте — завоевать пояс чемпиона мира.

Добавим, что вечер бокса в Лондоне стартует в 19:00 по киевскому времени. Соперником Лапина, владеющего титулами IBF International и WBA Continental в полутяжелом весе станет британский проспект Льюис Эдмондсон, который также не проиграл ни одного боя (11−0, 3 КО).

Ранее мы писали, что Усик встретился с украинскими ветеранами в Лондоне. А на финальную пресс-конференцию он пришел в образе гетмана Скоропадского.