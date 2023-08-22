«Головой и коленями»: Дюбуа шокировал, рассказав, на что готов пойти для победы над Усиком 22 августа, 17:40 Даниэль Дюбуа (Фото:Reuters/Paul Childs)

Британский супертяжеловес Даниэль Дюбуа заявил, что готов любой ценной победить чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика.

По словам Дюбуа, он будет готов воспользоваться запрещенными приемами в поединке с украинцем.

«Я должен быть умным и боксировать так, как никогда раньше не делал этого. Все дело в победе. Это все что имеет значение. Мое внимание сейчас только на этом поединке. Я устал и сыт всем по горло, но должен продолжать. Это главное.

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Я постоянно визуализирую, как пройдет бой, и стараюсь оставаться с этим настроем. Как боец, ты должен это делать. Это важный момент для меня. Огромная возможность. Это новый старт в моей карьере.

Я должен выиграть любой ценной. Даже если нужно будет бить головой и коленями. Чтобы я не делал, это должно привести к победе я постоянно думаю об этом.

Меня правильно вели, и я прошел все испытания. Я прошел через это. Это мое время", — приводит слова британца Boxing News 24/7.

Напомним, поединок Усик — Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве.

Ранее сообщалось, что украинец поразил фанатов мощной формой за пять дней до боя с Дюбуа.