Грозное послание: будущий соперник Усика сделал уверенный прогноз на бой с украинцем
Даниэль Дюбуа (Фото:Даниэль Дюбуа via Instagram)
Британский боксер супертяжелого веса Даниэль Дюбуа (19−1, 18 КО) заявил, что одержит победу в поединке против чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (20−0, 13 КО).
Дюбуа заявил, что намерен отобрать титулы у украинца, отправив того в нокаут.
«Хочу шокировать мир! Хочу побить Усика и прервать его правление в дивизионе.
Чтобы сделать это, надо биться, как сумасшедший, быть, словно одержимый.
Однозначно планирую завершить бой нокаутом. Он точно упадет. И будет новый чемпион мира!" — приводит слова Дюбуа iFL TV.
Поединок Усик — Дюбуа пройдет 26 августа во Вроцлаве.
Напомним, промоутер соперника Усика сделал огненное заявление о бое с украинцем.