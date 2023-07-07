Грозное послание: будущий соперник Усика сделал уверенный прогноз на бой с украинцем

7 июля, 14:11
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Даниэль Дюбуа (Фото:Даниэль Дюбуа via Instagram)

Даниэль Дюбуа (Фото:Даниэль Дюбуа via Instagram)

Британский боксер супертяжелого веса Даниэль Дюбуа (19−1, 18 КО) заявил, что одержит победу в поединке против чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (20−0, 13 КО).

Дюбуа заявил, что намерен отобрать титулы у украинца, отправив того в нокаут.

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«Хочу шокировать мир! Хочу побить Усика и прервать его правление в дивизионе.

Чтобы сделать это, надо биться, как сумасшедший, быть, словно одержимый.

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Однозначно планирую завершить бой нокаутом. Он точно упадет. И будет новый чемпион мира!" — приводит слова Дюбуа iFL TV.

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Поединок Усик — Дюбуа пройдет 26 августа во Вроцлаве.

Напомним, промоутер соперника Усика сделал огненное заявление о бое с украинцем.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Александр Усик Даниэль Дюбуа

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