В андеркарде боя Усик — Дюбуа. Непобежденный украинский боксер получил соперника, с которым дрался на Олимпиаде-2012 20 июля, 15:05 Денис Беринчик не знает поражений на профессиональном ринге (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Украинский чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик проведет бой со шведским боксером Энтони Йигитом

Поединок состоится 26 августа во Вроцлаве в рамках вечера бокса, главным событием которого станет бой Александра Усика и Даниэля Дюбуа.

Беринчик и Йигит встречались на Олимпиаде-2012. Тогда украинский боксер победил шведа и в итоге завоевал серебро.

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На счету Энтони Йигита 31 поединок, в которых он одержал 27 побед и трижды проиграл. Еще один поединок с участием 31-летнего шведа завершился вничью.



Беринчик провел на профессиональном ринге 17 боев, 9 из которых выиграл нокаутом, не потерпев ни одного поражения.

В предыдущем поединке, который состоялся в декабре 2022 года, Денис Беринчик победил француза Ивана Менди и завоевал титулы чемпиона Европы по версии EBU и International WBO в легком весе.