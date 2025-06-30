«Мы с Паркером разорвем друг друга»: бывший соперник Усика хочет, чтобы украинец отказался от чемпионских поясов

Британский боксер супертяжелого веса Дерек Чисора будет следить за поединком за звание абсолютного чемпиона мира в дивизионе между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

Чисора хочет, чтобы победитель боя освободил пояса IBF и WBO.

«Я являюсь обязательным претендентом по линии IBF. Я достиг своей позиции. Президент IBF сказал, что моя позиция надежная и не о чем беспокоиться.

Я буду рад, если Усик, или кто бы ни победил среди Дюбуа и Усика, отдаст титулы IBF и WBO, и мы с Джозефом Паркером разорвем друг друга за них.

Такой вот план, но ты никогда не знаешь, что произойдет с промоутерами. Они могут попытаться организовать другие поединки. Но такой сейчас план", — сказал Чисора для talkSPORT.

Напомним, что изначально WBO назначила бой Усика и Паркера, а IBF обязала Дюбуа провести поединок с Чисорой. Однако затем организации дали согласие на объединительный бой.

Реванш Усик — Дюбуа пройдет 19 июля в Лондоне на стадионе Уэмбли.