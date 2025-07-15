«Если он этого не сделает»: Чисора объяснил, как Дюбуа избежать нокаута в реванше против Усика

Известный супертяжеловес Дерек Чисора высказался о втором поединке своего соотечественника обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа (22−2, 21 КО) против чемпиона WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (23−0, 14 КО).

41-летний боксер, который 5 лет назад проиграл Усику, считает, что Даниэл рискует быть нокаутированным в реванше и объяснил, как этого избежать.

«[Дюбуа] не должен позволить Александру заставить себя работать ногами, потому что у Усика особое чутье на движение. Он сначала движется в одну сторону, потом внезапно в другую, и когда ты только подстраиваешь ноги — он уже попадает. Ты еще не успел сместиться — он снова тебя бьет.

Дюбуа нужно сразу идти вперед с первого гонга. Но ему все равно придется выживать в ринге. Потому что если он этого не сделает — Усик его нокаутирует. Стоит только потерять концентрацию", — подытожил Чисора на Ютуб канале talkSPORT.

19 июля в Лондоне на стадионе Уэмбли состоится реванш между Усиком и Дюбуа. На кону будет звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Напомним, что первый поединок между ними прошел 26 августа 2023 года во Вроцлаве и завершился победой украинца нокаутом в 9-м раунде.

