«Тебя нокаутируют»: Чисора дал совет Дюбуа перед реваншем с Усиком

19 июля в Лондоне на стадионе Уэмбли состоится реванш между чемпионом WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком (23−0, 14 КО) обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа (22−2, 21 КО).

Британский боксер супертяжелого веса Дерек Чисора (36−13, 23 КО), который в 2020-м проиграл Александру единогласным решением судей, рассказал, как Даниэлю одержать победу над украинцем.

«Надо быть безумнее его. Надо хотеть победы больше. Надо идти туда, куда не хочется. Если ты готов это сделать, ты можешь выиграть бой. Но если ты делаешь это наполовину — тебя нокаутируют.

Мы говорим «быстро», но Александр скажет: Я тоже хочу быстро [нокаутировать]. Так что посмотрим, что будет. Суббота. Уэмбли. С нетерпением жду", — сказал Чисора на Ютуб канале talkSPORT.

Отметим, что первый поединок между Усиком и Дюбуа состоялся 26 августа 2023 года во Вроцлаве и завершился победой украинца нокаутом в 9-м раунде.

Сейчас на кону будет звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Отметим, что Альварес спрогнозировал победителя реванша Усик — Дюбуа и рассказал, что поставил деньги на этот бой.