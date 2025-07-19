«Не играть в долгую игру»: легенда бокса рассказал, как Дюбуа победить Усика

19 июля в Лондоне на стадионе Уэмбли украинский боксер Александр Усик (23−0, 14 КО) проведет реванш против британца Даниэля Дюбуа (22−2, 21 KO). На кону будет звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Легендарный Дэвид Хэй подробно рассказал, что должен сделать его соотечественник ради победы над украинцем.

«Не надо играть в игру Усика. Когда они впервые дрались, Усик сделал именно то, что он всегда делает, когда его соперники проявляют к нему слишком много уважения и пытаются облегчить себе путь в драке.

Усик настолько технически одарен, что Дюбуа не показал ему ничего такого, чего бы он не видел раньше. Он был под полным контролем со стороны Усика.

Но после последнего боя против Энтони Джошуа Даниэль продемонстрировал гораздо больше того мышления, которое нужно для победы над Усиком, а именно: не играть в длинную игру, надо держать соперника на длинной дистанции, проникать внутрь, использовать свои физические качества", — цитирует Дэвида The Sun.



Напомним, первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся 26 августа 2023 года во Вроцлаве и завершился победой украинца техническим нокаутом в девятом раунде.

Реванш 38-летнего Александра против 27-летнего Даниэля начнется в эту субботу около 23:30 по Киеву. В режиме онлайн мы будем сообщать обо всех событиях боксерского вечера на Уэмбли.

Кстати, накануне поединка состоялась церемония взвешивания, а после нее — заключительная битва взглядов.

