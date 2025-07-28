По словам Уайта, его соотечественник проиграл нокаутом, потому что «не увидел своего отца» Дона Чарльза, который является тренером Даниэля.

«В последнем нокдауне был мощный ударом. Это был настоящий удар, и он пришел прямо в линию челюсти. Возможно, он просто сдался. Возможно, он просто такой здоровый, что выглядел так, будто с ним все в порядке. Но, может, он сдался. Мы не знаем точно.

Легко стоять и говорить, что он сдался. Я не думаю, что он сдался, его просто ударили как следует, и он был дезориентирован. Очевидно, Дюбуа из тех парней, которые любят искать своего отца, когда попадают в беду. Поэтому, возможно, он пропустил удар, а потом, оглянувшись, он не увидел своего отца, чтобы тот успокоил его. Я не знаю. Не думаю, что кто-то, кто попадает туда и дерется на самом высоком уровне, может сдаться", — приводит слова Уайт Seconds Out.

Напомним, в ночь на 20 июля Усик стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. На лондонском стадионе Уэмбли украинец нокаутировал в 5-м раунде британца Даниэля Дюбуа.

