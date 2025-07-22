«Выглядел равнодушным»: легенда бокса объяснил, почему Усик нокаутировал Дюбуа

В ночь на 20 июля в Лондоне на стадионе Уэмбли Александр Усик досрочно победил британца Даниэля Дюбуа и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

После поединка бывший чемпион мира в трех весовых категориях Дюк Маккензи высказал свое мнение о причинах поражения Дюбуа. По словам легендарного боксера, Усик смог нокаутировать британца, потому что тот не был настроен на победу, и это сказалось.

«Было ощущение другой энергии. Он выглядел почти равнодушным во время выхода в ринг. Казалось, он хотел бы быть в каком-то другом месте», — сказал Дюк для talkSPORT.

Отметим, что Дюбуа дважды попал в нокдаун в пятом раунде, после очередного падения судья остановил бой. Кстати, на нашем сайте доступно видео лучших моментов боя.

Недавно мы писали, что тренер Дюбуа выбросил белое полотенце раньше решения рефери в пользу Усика.