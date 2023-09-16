«Это вообще так не выглядело»: дядя Мейвезера вынес вердикт по поводу скандального удара Дюбуа в бою с Усиком 16 сентября, 18:01 Александр Усик (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Известный американский тренер Джефф Мейвезер поделился мнением о спорном ударе Даниэля Дюбуа в пятом раунде поединка против объединенного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика.

Специалист считает, что британец нанес легитимный удар, но и украинец, вполне вероятно, мог бы подняться, если бы рефери начал отсчитывать нокдаун.

«Это вообще не выглядело как удар ниже пояса. Не знаю, смог ли бы Усик продолжить бой, если бы рефери открыл счет.

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Все равно не казалось, что он был так уж сильно потрясен", — сказал Мейвезер на видео, опубликованном на его YouTube-канале.

Напомним, украинец победил британца в девятом раунде техническим нокаутом.

Ранее сообщалось, что промоутер нагло обвинил рефери в поражении Дюбуа от Усика.