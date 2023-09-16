«Это вообще так не выглядело»: дядя Мейвезера вынес вердикт по поводу скандального удара Дюбуа в бою с Усиком

16 сентября, 18:01
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Александр Усик (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Александр Усик (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Известный американский тренер Джефф Мейвезер поделился мнением о спорном ударе Даниэля Дюбуа в пятом раунде поединка против объединенного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика.

Специалист считает, что британец нанес легитимный удар, но и украинец, вполне вероятно, мог бы подняться, если бы рефери начал отсчитывать нокдаун.

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«Это вообще не выглядело как удар ниже пояса. Не знаю, смог ли бы Усик продолжить бой, если бы рефери открыл счет.

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Все равно не казалось, что он был так уж сильно потрясен", — сказал Мейвезер на видео, опубликованном на его YouTube-канале.

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Напомним, украинец победил британца в девятом раунде техническим нокаутом.

Ранее сообщалось, что промоутер нагло обвинил рефери в поражении Дюбуа от Усика.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Александр Усик Даниэль Дюбуа

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