«Никогда не позволил бы подобного»: экс-тренер Усика раскритиковал Дюбуа, назвав его главную ошибку

Тренер раскритиковал команду британца, которая не думала про реванш.

«Не могу точно сказать, что происходило в лагере Дюбуа, но, по моему мнению, там слишком много сосредоточились на эмоциях, на прошлом бою и на том, что может произойти в этот раз. Если бы я был на их месте, я бы больше сконцентрировался на самом поединке, а все эмоциональные вещи оставил бы за пределами ринга — они только отвлекают боксера».

Али Башир раскритиковал Дюбуа и его команду за то, что перед реваншем была организована вечеринка.

«Как профессиональный тренер, я бы никогда не позволил подобного. Мой боец не должен был бы участвовать в чем-то подобном — это не мой подход. Я в боксе уже более 50 лет и никогда бы не поддержал такую глупость. Более того, я вообще с таким еще не сталкивался», — приводит слова тренера Seconds Out.

Напомним, что Усик нокаутировал Дюбуа в пятом раунде. На нашем сайте доступно видео лучших моментов боя.

