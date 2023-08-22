«Точно получит свой шанс». Звездный британский боксер назвал главное преимущество Дюбуа над Усиком 22 августа, 14:25 Джойс не считает Дюбуа откровенным аутсайдером (Фото:Джо Джойс через Instagram)

Британский супертяжеловес Джо Джойс поделился ожиданиями от предстоящего боя между его земляком Даниэлем Дюбуа и украинцем Александром Усиком.

По словам Джойса, Дюбуа не является абсолютным аутсайдером в бою с Усиком и может нанести украинцу немало проблем, сообщает Boxing News.

Среди преимуществ Дюбуа Джойс назвал его молодость и мощный удар.

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«Усик — левша. Он будет быстрее и будет наносить много ударов. У него немного выше боксерский IQ.

Но Дюбуа моложе и свежее. Он может ударить очень сильно, так что если ему удастся поразить и создать проблемы сопернику — тогда он точно получит свой шанс", — сказал Джойс.

Бой Усика и Дюбуа состоится 26 августа во Вроцлаве.

Ранее Дюбуа заявил, что устроит Усику жесткий бой и попытается одержать досрочную победу.